Хватило одной встречи с русскими, чтобы прыгнуть в самолёт до дома. Массовое бегство иностранных наёмников уже не скрыть

Лучше бы вы тихо сидели, а то наскребете себе на шею

Ага русские всегда эту землю в разных войнах удобряли пришлым навозом, неважно откуда он припёрся- из Турции, с Польши, Германии - там всякого навоза пришлого хватает, теперь вот ещё будет с пиндостана-бриташки и т.п.....

y

yumashev

"оказалось неожиданно много выходцев из соседних с Россией стран, которые её искренне ненавидят". А кто-нибудь анализировал, чем Россия перед ними виновата? Выработаны ли противодействующие аргументы? Был ли заказ на эту работу? Похоже, что Карасин и его предшественники сильно недорабатывали. Надо, чтоб все руководители публично отчитывались за результаты своей деятельности.