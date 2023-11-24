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Хватило одной встречи с русскими, чтобы прыгнуть в самолёт до дома. Массовое бегство иностранных наёмников уже не скрыть

Хватило одной встречи с русскими, чтобы прыгнуть в самолёт до дома. Массовое бегство иностранных наёмников уже не скрыть

У западных спецслужб и тех политиков, которые ответственны за развязывание региональных конфликтов по всему миру, назрела проблема.

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Комментарии
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Людмила Редько
Лучше бы вы тихо сидели, а то наскребете себе на шею
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23 час.
Sergiy Che
Ага русские всегда эту землю в разных войнах удобряли пришлым навозом, неважно откуда он припёрся- из Турции, с Польши, Германии - там всякого навоза пришлого хватает, теперь вот ещё будет с пиндостана-бриташки и т.п.....
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23 час.
y
yumashev
&quot;оказалось неожиданно много выходцев из соседних с Россией стран, которые её искренне ненавидят&quot;. А кто-нибудь анализировал, чем Россия перед ними виновата? Выработаны ли противодействующие аргументы? Был ли заказ на эту работу? Похоже, что Карасин и его предшественники сильно недорабатывали. Надо, чтоб все руководители публично отчитывались за результаты своей деятельности.
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22 час.

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