У западных спецслужб и тех политиков, которые ответственны за развязывание региональных конфликтов по всему миру, назрела проблема.
Хватило одной встречи с русскими, чтобы прыгнуть в самолёт до дома. Массовое бегство иностранных наёмников уже не скрыть
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Редько
Лучше бы вы тихо сидели, а то наскребете себе на шею
Ответить
23 час.
Sergiy Che
Ага русские всегда эту землю в разных войнах удобряли пришлым навозом, неважно откуда он припёрся- из Турции, с Польши, Германии - там всякого навоза пришлого хватает, теперь вот ещё будет с пиндостана-бриташки и т.п.....
Ответить
23 час.
y
yumashev
"оказалось неожиданно много выходцев из соседних с Россией стран, которые её искренне ненавидят". А кто-нибудь анализировал, чем Россия перед ними виновата? Выработаны ли противодействующие аргументы? Был ли заказ на эту работу? Похоже, что Карасин и его предшественники сильно недорабатывали. Надо, чтоб все руководители публично отчитывались за результаты своей деятельности.
Ответить
22 час.
Свежие комментарии