Майские геомагнитные бури могут вызвать серию ураганов на Земле

Ураган на Земле / © NASA Пооанализировав активность углерода-14 в срезах древней древесины, ученые реконструировали данные о штормах в северо-восточном регионе Мексиканского залива, а также выявили взаимосвязь повышенной активности тропических циклонов с более высокой солнечной активностью, которая нагревает океаны и способствует возникновению тропических штормов.