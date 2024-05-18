Майские геомагнитные бури могут вызвать серию ураганов на Земле

Ураган на Земле / © NASA Пооанализировав активность углерода-14 в срезах древней древесины, ученые реконструировали данные о штормах в северо-восточном регионе Мексиканского залива, а также выявили взаимосвязь повышенной активности тропических циклонов с более высокой солнечной активностью, которая нагревает океаны и способствует возникновению тропических штормов.
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