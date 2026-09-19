"Сообразительный" ответ на датскую провокацию в Балтике

Очередная «коварная атака России против страны НАТО» на этой неделе получила широкий резонанс и была поднята на уровень самой высокой трибуны в Европе.
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