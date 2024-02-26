В Барнауле 26 февраля вынесут приговор "душителю жены" Константину Падуну

Обвинение запросило для барнаульца почти 10 лет колонии строгого режима В понедельник днем, 26 февраля, в Ленинском районном суде Барнаула вынесут приговор Константину Падуну, который обвиняется в убийстве своей бывшей жены, сообщает корреспондент amic.