Полиция задержала участницу кражи золота на 102 млн рублей

В Санкт-Петербурге задержали 22-летнюю девушку, подозреваемую в получении денег и золотых слитков на сумму более 100 млн рублей у 76-летнего жителя Фрунзенского района.
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