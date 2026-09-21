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Царьград

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Полиция задержала участницу кражи золота на 102 млн рублей

Полиция задержала участницу кражи золота на 102 млн рублей

В Санкт-Петербурге задержали 22-летнюю девушку, подозреваемую в получении денег и золотых слитков на сумму более 100 млн рублей у 76-летнего жителя Фрунзенского района.

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