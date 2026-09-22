Теперь астраханским молодоженам будут вручать сертификаты на диспансеризацию

Их получат все, кому от 18 до 49 лет. Служба ЗАГС Астраханской области подключилась к реализации программы диспансеризации по бесплатному комплексному обследованию репродуктивного здоровья в рамках национального проекта «Семья» по направлению «Охрана материнства и детства».