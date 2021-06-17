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Алексей Куракин: Байден расстроил «Слуг народа»  

Алексей Куракин: Байден расстроил «Слуг народа»  

Информационному оруженосцу президента Максу Бужанскому удалось превзойти самого себя. В своей гениальности Знаете, почему Джо наш Байден проводил свою пресс-конференцию с заранее заготовленным списком СМИ, которые должны были задавать ему заранее подготовленные и обозначенные на той же бумажке вопросы и телесуфлером, с которого президент США зачитывал заранее подготовленные ответы? А потому, что – никогда не догадаетесь! - США сегодня, цитирую: «максимально демократическая страна».

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