На нефтехранилище в Краснодарском крае произошел взрыв

В Краснодарском крае трое суток не могут потушить пожар на нефтехранилище, атакованном дронами ВСУ. В ходе тушения пожара из-за разгерметизации охваченного огнем хранилища произошел взрыв нефтепродуктов, что привело к выбросу горящей жидкости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии