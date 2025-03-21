На нефтехранилище в Краснодарском крае произошел взрыв

В Краснодарском крае трое суток не могут потушить пожар на нефтехранилище, атакованном дронами ВСУ. В ходе тушения пожара из-за разгерметизации охваченного огнем хранилища произошел взрыв нефтепродуктов, что привело к выбросу горящей жидкости.