Прохор Шаляпин тайно женился на 42-летней миллионерше из Канады

Шоу-бизнес На свадьбу молодые потратили 15 млн рублей. СМИ стало известно о том, что скандально известный певец Прохор Шаляпин, которого не раз уличали в нетривиальных отношениях с представительницами прекрасного пола, заключил второй брак.