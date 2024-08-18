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Появились видео последствий землетрясения на Камчатке

Появились видео последствий землетрясения на Камчатке

На Камчатке около семи часов утра по местному времени 18 августа произошло мощное землетрясение. В сети появились видео последствий землетрясения в регионе, кадры опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

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