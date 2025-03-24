Певица Дарья Храмова заявила об уходе из группы «Непара»

Певица Дарья Храмова сообщила о своём уходе из музыкальной группы «Непара». Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram (запрещёна в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
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