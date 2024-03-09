Присутствие женщин в укрмедиа существенно сократилось - исследование IMI.ORG

По данным исследователей и исследовательниц ИМИ, ежегодно с 2014-го представленность женщин в медиа росла, но война отвергла прогресс в этой области по меньшей мере на пять лет назад, если говорить о видимости женщин-эксперток, и на десятилетие, если речь идет о женщин-героинь материалов.