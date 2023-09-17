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Дебют Дарио Брисуэлы за «Барселону» продлился 53 секунды. Он получил удар локтем по голове от Тавареша и уехал в больницу

Атакующий защитник Дарио Брисуэла неудачно дебютировал за «Барселону» в полуфинальном матче Суперкубка Испании против «Реала» (80:90).

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