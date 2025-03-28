Делягин жестко раскритиковал новый закон: «по произволу забирают деньги народа»

В России хотят ввести закон, который позволит налоговой службе взыскивать долги напрямую, минуя суд. Скорее всего, такая ситуация негативно скажется на экономике страны, поскольку россияне при таком раскладе захотят уйти в тень.
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