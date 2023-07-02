Русская весна

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Медведев дал совет Макрону, как прекратить беспорядки во Франции

Медведев дал совет Макрону, как прекратить беспорядки во Франции

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил в Twitter* президенту Франции Эммануэлю Макрону, говорившему, что он за Украину, перейти на сторону Франции, поскольку французам пригодились бы деньги, потраченные впустую на оружие для Киева.

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