Медведев дал совет Макрону, как прекратить беспорядки во Франции

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил в Twitter* президенту Франции Эммануэлю Макрону, говорившему, что он за Украину, перейти на сторону Франции, поскольку французам пригодились бы деньги, потраченные впустую на оружие для Киева.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил в Twitter* президенту Франции Эммануэлю Макрону, говорившему, что он за Украину, перейти на сторону Франции, поскольку французам пригодились бы деньги, потраченные впустую на оружие для Киева.
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