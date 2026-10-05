В облцентре открылся детский центр "Хранители древностей"

Он создан на базе музея "Смоленская крепость".Создание современного интерактивного пространства направлено на создание комфортной среды для всестороннего развития детей и подростков через приобщение к истории и культуре родного края.
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