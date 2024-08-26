День «Нептуна» для порта «Кавказ»: Киев ракетами загоняет наши цистерны с топливом на Крымский мост. Для чего?

Менее чем за три месяца ВСУ методичными ударами вывели из строя все железнодорожные паромы, работавшие на российской переправе через Керченский пролив Морской порт «Кавказ», у одного из причалов которого 22 августа украинской крылатой ракетой «Нептун» был потоплен направлявшийся в Крым наш паром Conro Trader с 30 топливными железнодорожными цистернами на борту, медленно приходит в себя после атаки.