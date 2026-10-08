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Росфинмониторинг фиксирует снижение числа дроперов

Росфинмониторинг фиксирует снижение числа дроперов

Росфинмониторинг фиксирует снижение числа дроперов, но их количество остаётся высоким. Об этом РИА Новости сообщил статс-секретарь — замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд.

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