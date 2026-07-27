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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Фанком БроукБойз» и 2Drots – явные фавориты матчей первого раунда Фонбет Кубка России

«Фанком БроукБойз» и 2Drots 28 июня проведут первые матчи в Фонбет Кубке России-2026/27. «БроукБойз» для участия в турнире временно объединился с любительским клубом «Фанком» из Кирова.

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