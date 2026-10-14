Команда «Нью-Йорк Рейнджерс» одержала пятую подряд домашнюю победу на старте регулярного чемпионата НХЛ, обыграв «Тампа-Бэй» со счётом 4:1.
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