📲 ФАС: МТС отменяет роуминг в Крыму и Севастополе Как сообщили в федеральной антимонопольной службе, это последний из операторов, сохранявший дополнительную плату для абонентов на полуострове.
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📲 ФАС: МТС отменяет роуминг в Крыму и Севастополе Как сообщили в федеральной антимонопольной службе, это последний из операторов, сохранявший дополнительную плату для абонентов на полуострове.