Во Владимире предстоящие выходные будут облачными, температура днём до +16 градусов, а к ночи воскресенья опустится до +4 градусов.
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