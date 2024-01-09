Ненастная погода пришла на Кубань: за ночь в регионе выпало от 13 до 37 мм осадков

По прогнозу синоптиков, температура воздуха 10 и 11 января в Краснодарском крае опустится до -12°C.За последние сутки в Сочи выпало 37 мм осадков, в Туапсинском районе — 23 мм, в Приморско-Ахтарском — 13 мм.