Президент Зеленский объявил о достижении последней стадии конфликта на Украине

Он откровенно боится, что в мире угаснет интерес к стране из-за ситуации на Ближнем Востоке.Президент Украины Владимир Зеленский в интервью румынскому телеканалу Digi24 рассказал, что возглавляемая им страна находится на последней стадии конфликта.