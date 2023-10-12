Президент Зеленский объявил о достижении последней стадии конфликта на Украине

Он откровенно боится, что в мире угаснет интерес к стране из-за ситуации на Ближнем Востоке.Президент Украины Владимир Зеленский в интервью румынскому телеканалу Digi24 рассказал, что возглавляемая им страна находится на последней стадии конфликта.
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