Как период заболевания корью у детей наиболее опасный? Ответ санэпидемиологов Мангистау

Наиболее заразен ребенок до появления сыпи, когда внешние проявления кори еще не дают о себе знать. Об этом сообщила врач-инфекционист Мангистауской областной многопрофильной детской больницы Жансая Сарсенбаева.
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