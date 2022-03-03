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Банк России сообщил о дополнительных мерах по поддержке граждан и кредиторов

Банк России сообщил о дополнительных мерах по поддержке граждан и кредиторов

Центральный банк РФ в среду, 2 марта, объявил о новых мерах по поддержке граждан и кредиторов. Регулятор принял решение отложить введение ограничений на количество выдаваемых банками необеспеченных потребительских кредитов до 1 января 2023 года.

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