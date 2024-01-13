Полицейские и военные освободили 41 сотрудника тюрем в Эквадоре

ТАСС/AP/Dolores Ochoa Полиция и армия Эквадора к 13 января освободили 24 сотрудника тюремной охраны и 17 административных служащих, которые были захвачены в заложники тюремными бандитами в ходе беспорядков.
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