Крымский опыт документального кино представили на Открытом фестивале «Россия

Заместитель директора Крымского киномедиацентра киновед и педагог Елена Куценко представила на XXXIV Открытом фестивале документального кино «Россия» крымский опыт его использования в воспитании и образовании.
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