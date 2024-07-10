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Царьград

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Россия не это советовала: Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся с Блинкеном

Россия не это советовала: Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся с Блинкеном

Армянский и азербайджанский министры встретятся в Вашингтоне с госсекретарём США9 июля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отбыл в Вашингтон, где запланированы мероприятия, посвящённые 75-летию НАТО.

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