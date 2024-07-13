Квятковски: саммит НАТО подтвердил угрозу блока миру от Балтики до Тихого океана

Совместная декларация стран - членов НАТО по итогам саммита блока в Вашингтоне стала "пугающим предостережением" о том, что альянс представляет угрозу для мира на пространстве от Балтики до Тихого океана.
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