Экс-игрок НХЛ Каспарайтис назвал Овечкина монстром

Бывший хоккеист Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Дарюс Каспарайтис, который в 1992 году в составе Объединенной команды выиграл золото зимних Олимпийских игр, восхитился игрой российского нападающего и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина.
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