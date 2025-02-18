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Экс-игрок НХЛ Каспарайтис назвал Овечкина монстром

Экс-игрок НХЛ Каспарайтис назвал Овечкина монстром

Бывший хоккеист Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Дарюс Каспарайтис, который в 1992 году в составе Объединенной команды выиграл золото зимних Олимпийских игр, восхитился игрой российского нападающего и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина.

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