Фитнес-эксперт раскрыл правило эффективной тренировки

Американский фитнес-тренер Джордан Смит раскрыл правило эффективной тренировки. Эксперт заявил, что необходимо выполнять не более 3-8 упражнений, делая в каждом три-четыре подхода с 6-12 повторениями в них.
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