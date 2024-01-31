В Перми вынесли приговор посреднику, который передал многомиллионную взятку чиновнику

Пермский районный суд вынес приговор бывшему руководителю «Горсвета» Игорю Дороднову. Он обвиняется в посредничестве при передаче взятки в размере 15,8 млн рублей экс-руководителю регионального управления автодорог и транспорта Андрею Уголькову.
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