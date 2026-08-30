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Наука и Техника

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Электрический эксперимент в Сибири: как Ora 03 из Китая заменил Toyota RAV4 и с какими сложностями столкнулись владельцы

Электрический эксперимент в Сибири: как Ora 03 из Китая заменил Toyota RAV4 и с какими сложностями столкнулись владельцы

Когда речь заходит о переходе с проверенного годами бензинового кроссовера на подержанный китайский электромобиль, большинство скептиков лишь покачают головой.

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