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  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Пирог из рубленого теста с телятиной

8–10 порций, приготовление: 2 ч Что нужно: 400 г мякоти телятины 3 средние луковицы 2 средние картофелины топленое масло соль, свежемолотый черный перец 1 яйцо для смазывания Для теста: 320 г муки 150 г сливочного масла 70 мл сливок жирностью 10% 4 г сухих дрожжей 0,5 ч.

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