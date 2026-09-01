Цифра "980" ключевая: Вот, что сгубит Киев

Украинские военные аналитики сами указали на то, что погубит Киев. И цифра "980" в этом плане ключевая.
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Надо нарастить производство российских БПЛА ещё в 3-4 раза. Для начала. Соответственно и мощность ударов по нацистам во столько же раз нарастить!