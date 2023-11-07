Специалисты из РФ создали отечественный состав для радиационного мониторинга

Специалисты из Всероссийского научно-исследовательского института радиологии и агроэкологии (НИЦ "Курчатовский институт" – ВНИИРАЭ, Обнинск) создали замену зарубежным химическим составам, предназначенным для контроля содержания в окружающей среде радиоактивных изотопов.
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