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«Молодой артист — это всегда пальцем в небо»: как ищут стиль тем, у кого его ещё нет?

«Молодой артист — это всегда пальцем в небо»: как ищут стиль тем, у кого его ещё нет?

Композитор Ревтов: В основе хита — сильная мелодия У суперзвезды уже есть стиль, репертуар и аудитория, поэтому композитору остаётся не угадывать, а попадать.

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