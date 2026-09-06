Кейн Парсонс вернется к режиссуре и снимет вторую часть своего хита Backrooms

Ютубер, музыкант и режиссер Кейн Парсонс официально утвержден режиссером фильма Backrooms 2 для студии A24 (дословный перевод «Подсобные помещения», в российском прокате первая часть вышла под названием «Закулисье реальности».
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