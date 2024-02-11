Как сложилась судьба англичанки, которая 60 лет назад первой вышла замуж за темнокожего мигранта

Межэтнический брак в Англии был заключен в 1961 году. Межэтническими браками сегодня сложно кого-то удивить, а вот 60 лет назад в Великобритании было неслыханным для белокожей девушки выйти замуж за темнокожего мужчину.
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