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Лето в октябре: какую погоду прогнозируют синоптики во второй месяц осени

Лето в октябре: какую погоду прогнозируют синоптики во второй месяц осени

Второй месяц осени будет одним из самых тёплых, сообщает информационный портал "Сибкрай.ru". По информации специалистов метеослужбы Gismeteo, октябрь во многих регионах России будет теплее климатической нормы, особенно первая половина месяца.

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