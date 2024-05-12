Чак Норрис снова снялся в кино В последний раз бывшая звезда боевиков и геро...

Чак Норрис снова снялся в киноВ последний раз бывшая звезда боевиков и герой мемов Чак Норрис появлялся на экранах в 2012 году, в фильме Неудержимые 2 и с тех пор почти не появлялся на больших или малых экранах, до сего… источник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)