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Эпиграф

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Человечество может никогда не встретить инопланетный разум: эксперт ИКИ РАН

Человечество может никогда не встретить инопланетный разум: эксперт ИКИ РАН

Появление микробной жизни на других планетах не означает, что в дальнейшем на них возникнут развитые организмы и разум.

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