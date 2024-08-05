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Петербургский дневник

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Минобороны РФ: Су-34 нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ

Удар был нанесен неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударили по пункту временной дислокации украинской армии в зоне ответственности группировки войск «Запад».

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