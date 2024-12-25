Два знака Зодиака, которым запрещено отмечать Новый 2025 год как всем: как сделать комфортным переход, чтобы избежать несчастий Ольга БезродняяВ астрологическом мире каждый Новый год приносит с собой новые надежды и возможности, однако 2025 год станет особенным для двух знаков Зодиака.
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