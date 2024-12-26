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Царьград

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Самолёт МЧС доставил пострадавших в аэропорт Жуковский после катастрофы

Самолёт МЧС доставил пострадавших в аэропорт Жуковский после катастрофы

Самолёт МЧС России доставил русских, пострадавших в авиакатастрофе, в аэропорт Жуковский. Министерство по чрезвычайным ситуациям подтвердило успешное приземление рейса.

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