Marathon Digital Holdings запускает службу прямого подписания биткоин‑транзакций

Компания Marathon Digital Holdings, специализирующаяся на майнинге биткоинов и цифровых активах, с главным офисом в Лас-Вегасе (штат Невада), представила новый сервис для прямого подписания транзакций биткоинов под названием «Slipstream».
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