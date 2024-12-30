Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Конклав

Конклав

Новости кино.Решил посмотреть фильм "Конклав" про выборы Папы Римского.В итоге выяснилось, что выбор в финале был между фанатиком призывающим убивать мусульман и гермафродитом из Афганистана.

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