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Царьград

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Названа причина убийства в Таиланде брата и сестры из России. Версия изменилась

Названа причина убийства в Таиланде брата и сестры из России. Версия изменилась

Вскрылись новые подробности гибели 17-летнего парня и 22-летней девушки из Тюмени. Причиной жестокого убийства брата и сестры Назимовых в Таиланде мог стать крупный денежный долг семьи, а не попытка ограбления ради мотоцикла, как звучало в первоначальной версии.

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