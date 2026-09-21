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Регионы России

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В горах Кабардино-Балкарии продолжаются поиски двух туристов, пропавших на Дыхтау

В горах Кабардино-Балкарии продолжаются поиски двух туристов, пропавших на Дыхтау

В Черкесском районе Кабардино-Балкарии организованы поиски двух туристов, пропавших на горе Дыхтау. 20 сентября от альплагеря Безенги поступила информация о потере связи с группой путешественников.

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